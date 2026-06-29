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Disparos en la Ruta Nacional 34, persecución y secuestro de 70 kilos de cocaína

Detuvieron a tres personas, entre ellas una médica que trabaja para Gendarmería y una empresaria de Tartagal.

Salta Hoy

29 / 06 / 2026

 

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Los ocupantes de un vehículo fueron atacados a tiros desde otro automóvil, lo que provocó la rotura de la luneta. 

Las víctimas alertaron a la policía sobre el incidente ocurrido en la Ruta Nacional 34 a la altura de El Potrero, en el límite entre Salta y Tucumán. 

Tras la denuncia, los policías requisaron el vehículo y hallaron aproximadamente 70 kilos de cocaína ocultos en un doble fondo. 

Tres personas fueron detenidas, incluyendo a una médica que trabaja para la Gendarmería y a una empresaria de Tartagal. 

La principal sospecha es que podría haber sido una "mexicaneada", es decir un intento de robo por parte de otra banda narco que sabía que transportaban la droga.

La investigación se encuentra en manos de la Justicia Federal.

A todo esto, un miembro de la Gendarmería Nacional fue detenido en torno al caso, quien es la pareja de la médica que ya había sido apresada en el operativo.

El uniformado detenido se desempeñaba como chofer del Jefe del Escuadrón 52 Tartagal de la Gendarmería Nacional, detalló la periodista Cristina Carrazán, desde el norte de la provincia.

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