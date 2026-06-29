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Festejos peligrosos en Colonia Santa Rosa: Un joven cayó de una camioneta

Un incidente ocurrió durante los festejos en el norte de la provincia, según muestra un video que se viralizó en redes sociales.

Salta Hoy

29 / 06 / 2026

 

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Durante las ruidosas caravanas, el tránsito se detuvo momentáneamente en una intersección sin semáforos. 

El conductor de una camioneta, aparentemente una Amarok, frenó para dar paso a otros vehículos. 

En ese momento, un grupo de jóvenes intentó subirse a la caja del vehículo sin autorización. 

Al notar la situación, el conductor aceleró bruscamente, poniendo en peligro a los chicos.

Uno de ellos cayó al asfalto, se levantó de inmediato, sacudió su ropa, recogió una corneta que se le había caído y continuó con los festejos. 

Hubo doble imprudencia

Una por parte de los jóvenes por creer que en el marco de un festejo popular está permitido subirse a cualquier vehículo en movimiento.

Y la otra por parte del conductor por acelerar de forma imprevista sabiendo que había personas colgadas de su camioneta, una maniobra temeraria que pudo haber terminado en una tragedia.

 

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