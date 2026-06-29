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EN VIVO 14:00 a 15:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 15:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Tiempo de Mundial

El programa que reúne la cobertura más amplia del evento deportivo más importante del planeta. Con invitados, entrevistas, y el mejor análisis futbolero.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

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Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Venezolanos piden la colaboración de los salteños

Realizan una campaña para recolectar diversos insumos médicos y medicinas para tratar a los heridos en los terremotos de la semana pasada. 

Salta Hoy

29 / 06 / 2026

 

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Se necesitan medicamentos para enfermedades crónicas, antibióticos, soluciones parenterales, analgésicos, antiinflamatorios, inhaladores, material quirúrgico, dijo Hendry Lima por Radio Salta.

El hombre mencionó que en el perfil de Instagram @venezolanosradicadosensalta se puede recabar más información sobre las donaciones de dinero en efectivo. 

Los lugares para dejar las donaciones para Venezuela: son Alvarado 1646, Coronel Moldes 118 (cerca plaza Alvarado) y pasaje Mollinedo 334.

 

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