Venezolanos piden la colaboración de los salteños
Realizan una campaña para recolectar diversos insumos médicos y medicinas para tratar a los heridos en los terremotos de la semana pasada.
Salta Hoy
29 / 06 / 2026
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Se necesitan medicamentos para enfermedades crónicas, antibióticos, soluciones parenterales, analgésicos, antiinflamatorios, inhaladores, material quirúrgico, dijo Hendry Lima por Radio Salta.
El hombre mencionó que en el perfil de Instagram @venezolanosradicadosensalta se puede recabar más información sobre las donaciones de dinero en efectivo.
Los lugares para dejar las donaciones para Venezuela: son Alvarado 1646, Coronel Moldes 118 (cerca plaza Alvarado) y pasaje Mollinedo 334.