Venezolanos piden la colaboración de los salteños

Se necesitan medicamentos para enfermedades crónicas, antibióticos, soluciones parenterales, analgésicos, antiinflamatorios, inhaladores, material quirúrgico, dijo Hendry Lima por Radio Salta.

El hombre mencionó que en el perfil de Instagram @venezolanosradicadosensalta se puede recabar más información sobre las donaciones de dinero en efectivo.

Los lugares para dejar las donaciones para Venezuela: son Alvarado 1646, Coronel Moldes 118 (cerca plaza Alvarado) y pasaje Mollinedo 334.