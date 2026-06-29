 imagen

EN VIVO 14:00 a 15:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 15:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Tiempo de Mundial

El programa que reúne la cobertura más amplia del evento deportivo más importante del planeta. Con invitados, entrevistas, y el mejor análisis futbolero.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Hallaron restos óseos humanos en Rivadavia

Estudian si estarían relacionados con el caso Rosmery Aramayo, quien está desaparecida desde enero de 2025.

Salta Hoy

29 / 06 / 2026

 

VER GALERÍA

 

El jueves pasado, un trabajador halló restos óseos, piezas dentarias y cenizas en el paraje El Palmar, en el departamento Rivadavia. 

Este descubrimiento generó sospechas sobre una posible conexión con el caso de Rosmery Aramayo, quien desapareció en enero de 2025. 

Su pareja es el principal sospechoso de su femicidio y está próximo a ser juzgado. 

Las pruebas apuntan a él, pero el cuerpo de Rosemary nunca fue encontrado. 

Se espera la confirmación judicial sobre la naturaleza de los restos. 

Si se confirma que no pertenecen a la mujer, se iniciará una nueva investigación para saber de quién se trata. 

 


 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO