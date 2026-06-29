Hallaron restos óseos humanos en Rivadavia

El jueves pasado, un trabajador halló restos óseos, piezas dentarias y cenizas en el paraje El Palmar, en el departamento Rivadavia.

Este descubrimiento generó sospechas sobre una posible conexión con el caso de Rosmery Aramayo, quien desapareció en enero de 2025.

Su pareja es el principal sospechoso de su femicidio y está próximo a ser juzgado.

Las pruebas apuntan a él, pero el cuerpo de Rosemary nunca fue encontrado.

Se espera la confirmación judicial sobre la naturaleza de los restos.

Si se confirma que no pertenecen a la mujer, se iniciará una nueva investigación para saber de quién se trata.



