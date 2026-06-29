Gebhard: “La elección de Santilli dice mucho porque es un cuadro muy importante del Pro”
Radio Salta habló con Benjamín Gebhard, consultor político sobre el fin de la era Adorni en el Gobierno nacional y la llegada de Diego Santilli.
Salta Hoy
29 / 06 / 2026
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“Ahora creo que el gobierno al fin volverá a manejar su propia agenda”, expresó.
En este sentido dijo que la elección de Santilli es un mensaje muy importante del Gobierno nacional, sobre todo teniendo en cuenta que las críticas más duras vinieron del sector liderado por Mauricio Macri.