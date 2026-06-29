“Tenemos que volver a insistir con los simulacros, estamos un poco relajados con eso”

Recordó que la provincia Salta se encuentra en el nivel número 3 de riesgo sísmico.

“La capacitación continua y actualizada es fundamental”, expresó Biella y dijo que los estudios que realizó Copaipa indican que muchas muertes en otros lugares del mundo se produjeron por fallas en las evacuaciones.

“Tenemos la certeza que Salta está mucho mejor que otras provincias en relación a las normativas antisísmicas”, manifestó Felipe Biella.

Copaipa invita a la comunidad a una reunión debate gratuita esta noche sobre el tema riesgo sísmico.

Será desde las 20 horas en Zuviría 291 con inscripción en el teléfono 3875-683908.