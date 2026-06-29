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Gravísimas denuncias penales del presidente del Ente contra un diputado provincial

Carlos Saravia, titular del Ente Regulador de los Servicios  Públicos presentó la demanda ante la Procuración de la Provincia contra el diputado por el departamento de General Güemes, Daniel Segura.

Salta Hoy

29 / 06 / 2026

 

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Las denuncias son por coacción agravada, negociaciones incompatibles con cargo de diputado, tráfico de influencias y omisión maliciosa en declaración jurada. 

“Es dueño de una empresa que presta servicios al Estado y le miente al gobierno”, sostuvo.

“El no puede andar apretando a funcionarios públicos”, agregó Saravia.

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