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La Unsa recibe 400 millones de pesos para la carrera de medicina

Primero se logró el reconocimiento de validez nacional del título de médico expedido por la Universidad Nacional de Tucumán Sede Salta y a partir de ese reconocimiento, la asignación de los fondos necesarios para garantizar la continuidad el dictado de las clases. La medida representa un importante respaldo institucional para la consolidación de Medicina en la UNSa, según dijo Miguel Nina, rector de la UNSa. 

Salta Hoy

29 / 06 / 2026

 

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Nina comentó que hasta el momento la carrera de medicina de la Unsa tiene 76 alumnos recibidos y que a  fin de año la cifra ascenderá a 100 médicos egresados de esta casa de altos estudios.
 

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