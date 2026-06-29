La Unsa recibe 400 millones de pesos para la carrera de medicina Primero se logró el reconocimiento de validez nacional del título de médico expedido por la Universidad Nacional de Tucumán Sede Salta y a partir de ese reconocimiento, la asignación de los fondos necesarios para garantizar la continuidad el dictado de las clases. La medida representa un importante respaldo institucional para la consolidación de Medicina en la UNSa, según dijo Miguel Nina, rector de la UNSa.