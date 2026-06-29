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Tren chocó con un camión en la zona oeste

El accidente ocurrió este mediodía pasadas en el paso a nivel ubicado en la intersección de ruta 99 y av Los Pájaros de Barrio San Rafael.  La locomotora impactó en el lado del conductor del camión y el conductor resultó ileso.  

Salta Hoy

29 / 06 / 2026

 

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El camionero dijo que se dirigía al centro con una carga de ripio y que por los árboles en la zona no pudo ver la formación que se acercaba.  Hubo desvíos en la zona por el operativo implementado tras el accidente. 

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