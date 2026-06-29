Comercios cerrarán temprano por el partido de la selección nacional

“Vemos que en la hora del partido, no hay clientes y los únicos que se quedan en los locales son los empleados” dijo Gustavo Herrera, presidente de la Cámara de Comercio e Industria a Radio Salta.

La iniciativa cuenta con el apoyo del Sindicato de Comercio de Salta indicó Herrera por Radio Salta. “No queremos que sea una cuestión imperativa, que cada comerciante decida si cerrar o no a las 18 horas” expresó



