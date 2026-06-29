Comercios cerrarán temprano por el partido de la selección nacional
Argentina enfrenta a Cabo Verde el próximo viernes desde las 19 horas. Los propietarios de comercios elevaron la idea de atender horario corrido y cerrar sus puertas a las 18 para que los empleados puedan concurrir a sus casas a ver la transmisión mundialista.
Salta Hoy
29 / 06 / 2026
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“Vemos que en la hora del partido, no hay clientes y los únicos que se quedan en los locales son los empleados” dijo Gustavo Herrera, presidente de la Cámara de Comercio e Industria a Radio Salta.
La iniciativa cuenta con el apoyo del Sindicato de Comercio de Salta indicó Herrera por Radio Salta. “No queremos que sea una cuestión imperativa, que cada comerciante decida si cerrar o no a las 18 horas” expresó