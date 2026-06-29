Potencian la formación en seguridad vial para motociclistas

La Subsecretaría de Seguridad Vial, a través de su equipo de capacitadores, junto a efectivos de la Dirección General de Seguridad Vial de la Policía y en articulación con la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Colonia Santa Rosa, llevó adelante una Clínica de Conducción Segura destinada a motociclistas y a la comunidad en general.

La actividad tuvo como objetivo fortalecer las habilidades de conducción, promover el respeto por las normas de tránsito y fomentar una circulación más segura.

La jornada se desarrolló en calle General Güemes, frente a la plaza principal San Martín, donde los participantes, especialmente quienes utilizan la motocicleta como herramienta de trabajo o medio habitual de transporte, recibieron formación teórica y práctica.

Durante la capacitación se abordaron aspectos vinculados al mantenimiento preventivo del motovehículo, el uso correcto del casco, la postura adecuada al conducir y técnicas de conducción segura y defensiva. En la instancia práctica, los asistentes realizaron ejercicios de aceleración, frenado, equilibrio y maniobras con obstáculos.

Como cierre de la actividad, las autoridades entregaron a cada participante un casco homologado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), con el fin de reforzar las medidas de protección personal y promover una conducción responsable.

Participaron de la jornada el intendente de Colonia Santa Rosa, Jesús Navarro; la secretaria de Gobierno, Mariela Ramos; el jefe del Programa Observatorio Vial de la Subsecretaría de Seguridad Vial, Antonio Soto; el director de Tránsito municipal, Rubén Rodríguez; entre otras autoridades.