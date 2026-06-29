Charla para padres: habrá una actualización Integral sobre el Abordaje del TEA

Entendiendo la importancia fundamental del apoyo familiar y la actualización constante en las prácticas de neurodesarrollo, FUAPNE, CAPRIN, CeHRINI y la Dirección General de Discapacidad de la Municipalidad de Salta invitan a la comunidad a la «Charla para Padres: Actualización sobre el Abordaje del Trastorno del Espectro Autista (TEA)».

Entendiendo la importancia del acompañamiento familiar y la actualización permanente en las prácticas de neurodesarrollo, la Municipalidad de Salta, a través de la Dirección General de Discapacidad, y las organizaciones, FUAPNE, CAPRIN y CeHRINI invitan a la comunidad a participar de la «Charla para Padres: Actualización sobre el Abordaje del Trastorno del Espectro Autista (TEA)».

La actividad se realizará el viernes 3 de julio, de 9 a 10.30, en el Teatro Municipal, ubicado en avenida Paraguay 1240. La disertación estará a cargo del Lic. Jorge Hirsch, reconocido kinesiólogo, investigador, docente universitario y conferencista internacional, con una amplia experiencia en la formación de profesionales de la salud y la educación en Latinoamérica.

El objetivo principal es brindar a padres, madres y familias herramientas actualizadas, basadas en evidencia científica, para comprender y acompañar el abordaje terapéutico de niños con TEA.

La actividad es organizada de manera conjunta por FUAPNE, CAPRIN, CeHRINI y la Dirección General de Discapacidad.

Para más información o consultas, los interesados deberán ingresar y completar el link: https://formularios.municipalidadsalta.gob.ar/formularios/charla-para-padres-actualizacion-sobre-el-abordaje-del-trastorno-del-espectro-autista-tea?token=6TUKjdL5z2ONZlej