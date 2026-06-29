Las guardias hospitalarias de capital asistieron más de 2100 pacientes el fin de semana

El Ministerio de Salud Pública informa el balance de asistencia en guardias hospitalarias públicas de la ciudad de Salta, que incluyen a los hospitales Materno Infantil, San Bernardo, Señor del Milagro, Papa Francisco, Arturo Oñativia y Miguel Ragone, durante el último fin de semana.

Por otra parte, se comunican las atenciones prehospitalarias, en ese periodo, realizadas por el Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC) en la capital.

Materno Infantil

El hospital Materno Infantil reportó, desde las 20 horas del viernes 26 hasta las 8 del lunes 29 de junio, las siguientes novedades:

En la guardia de adultos se atendieron 251 pacientes, de los cuales 49 fueron hospitalizados. Hubo 92 prestaciones de ginecología, 65 atenciones de obstetricia y 40 de clínica médica.

En la guardia pediátrica, ingresaron 648 pacientes, de los cuales 49 fueron hospitalizados. Entre las causas de urgencia se contabilizan 148 por patologías respiratorias, 59 por gastroenteritis, 72 traumatismos varios, 5 por convulsiones, 0 por accidente de tránsito, 5 por mordedura de perro y 0 por quemaduras.

Hubo 18 nacidos vivos: 8 hombres y 10 mujeres.

San Bernardo

En el hospital San Bernardo, durante el fin de semana, se atendieron por guardia 690 consultas. De los cuales 551 fueron ambulatorios y 139 hospitalizados.

Hubo 100 personas accidentadas, de las cuales 34 fueron por siniestros de tránsito:

· 23 motociclistas

· 6 ciclistas

· 2 automovilista

· 3 transeúnte

· 0 en transporte público

También, entre las asistencias por guardia, se contabilizaron 39 pacientes derivados por otros centros sanitarios y se realizaron 32 cirugías.

Papa Francisco

En el hospital Papa Francisco se atendieron 243 pacientes durante el fin de semana, 219 fueron por ingreso ambulatorio. Entre las causas, 9 por derivación y 15 por accidente; de los cuales 2 por arma blanca, 0 por accidente de tránsito, 2 por agresión, 3 mordedura de perro y 8 por otro motivo.

Señor del Milagro

Durante el fin de semana, la guardia de emergencias del hospital Señor del Milagro atendió a 246 personas y 8 fueron hospitalizadas. Los requerimientos médicos, en su mayoría fueron 74 por infección respiratoria aguda, 11 gastroenteritis, 9 influenza, 9 neumonía. También se registraron hipertensión arterial, picadura de abeja, entre otros.

Arturo Oñativia

El hospital Arturo Oñativia atendió 40 consultas por guardia de emergencias durante el fin de semana, siendo las principales causas: diabetes mellitus, infección vías urinarias, sepsis y trasplante de riñón.

Miguel Ragone

El Hospital Dr. Miguel Ragone informa que durante el fin de semana, se registró la atención de 23 consultas entre psicológicas y psiquiátricas en la guardia.

SAMEC

El Sistema de Emergencia Médica para Accidentes y Catástrofes (SAMEC) realizó un total de 268 atenciones prehospitalarias entre las 7 horas del viernes 26 y las 7 del lunes 29 de junio.

Además, se realizó un traslado aéreo sanitario de Tartagal a Salta con un nene de 10 años y un vuelo sanitario con tres pacientes, de 6 meses, 13 y 15 años de Salta a Buenos Aires.

Las emergencias más más frecuentes incluyeron heridas por arma blanca, accidentes de tránsito, pérdidas de conocimiento y asistencia en eventos de concurrencia masiva.