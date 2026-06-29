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Conducción: Miguel Ángel Cáseres

 

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Este miércoles 1 tendrá lugar el 9° Reciclatón de la ciudad

Los puestos de acopio se ubicarán de 10 a 17 hs. en el ingreso al parque del Bicentenario. Podrán entregarse aparatos electrónicos (RAEE), botellas de plástico, baterías de autos y motos, aceite, residuos textiles, etc. 

Salta Hoy

29 / 06 / 2026

 

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Este miércoles 1 de julio tendrá lugar el 9° Reciclatón de la ciudad. La actividad será de 10 a 17 hs en el ingreso al parque del Bicentenario, zona norte.

Los vecinos podrán depositar diversos tipos de residuos para su tratamiento por parte de las cooperativas y empresas del medio; y de esta manera se ingresa al sistema de la economía circular y se colabora en el cuidado del ambiente y la reducción de residuos a tratar en el Relleno Sanitario San Javier.

Los participantes deberán llevar por separado:

Aparatos electrónicos (RAEE)
Papel, cartón, tapitas, botellas y bidones, plásticos y latas
Eco botellas de plástico (con tapitas y bolsas en su interior)
Baterías de autos y motos
Residuos textiles

Se solicita evitar llevar pilas, lámparas y vidrio. En caso de lluvia la actividad se suspende.

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