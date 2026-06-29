Este miércoles 1 tendrá lugar el 9° Reciclatón de la ciudad

Este miércoles 1 de julio tendrá lugar el 9° Reciclatón de la ciudad. La actividad será de 10 a 17 hs en el ingreso al parque del Bicentenario, zona norte.

Los vecinos podrán depositar diversos tipos de residuos para su tratamiento por parte de las cooperativas y empresas del medio; y de esta manera se ingresa al sistema de la economía circular y se colabora en el cuidado del ambiente y la reducción de residuos a tratar en el Relleno Sanitario San Javier.

Los participantes deberán llevar por separado:

Aparatos electrónicos (RAEE)

Papel, cartón, tapitas, botellas y bidones, plásticos y latas

Eco botellas de plástico (con tapitas y bolsas en su interior)

Baterías de autos y motos

Residuos textiles

Se solicita evitar llevar pilas, lámparas y vidrio. En caso de lluvia la actividad se suspende.