Cerca de 700 jóvenes salteños se reunieron a debatir sobre redes, realidad y futuro

Alumnos de 18 colegios secundarios de toda la provincia colmaron el Colegio "Juana Manuela Gorriti" para participar de la XX Jornada Salteña de Filosofía con Niños y Jóvenes. Bajo el lema "Para pensar nuestros pensamientos".

Un dato importante de la jornada fue su carácter federal, logrando conectar las realidades de chicos que viajaron desde diferentes puntos de la provincia: Coronel Moldes, Salvador Mazza, Rivadavia Banda Sur, Salta Capital y San Lorenzo.

La organización del evento estuvo a cargo del Centro de Filosofía con Niños y Jóvenes en conjunto con la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Salta (UNSa).

La actividad contó con el acompañamiento de las autoridades del Ministerio de Educación; el secretario de Gestión Educativa, Alejandro Williams Becker y la directora general de Educación Secundaria, Viviana López.

El secretario de Gestión incentivó a los estudiantes a continuar despertando y fortaleciendo el pensamiento crítico, promoviendo el respeto por las distintas miradas y la participación activa como herramientas fundamentales para comprender y transformar la realidad.

Por su parte, la directora general de Educación Secundaria, Viviana López, destacó la importancia de habilitar espacios donde los jóvenes puedan expresar sus ideas y compartir experiencias.

La jornada cerró consolidándose como un espacio clave de formación ciudadana, donde el diálogo real le ganó a las pantallas y demostró que los jóvenes salteños están listos para construir una sociedad más participativa.