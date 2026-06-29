Se realizaron Operativos de Protección Ciudadana en distintos barrios de Capital

Efectivos de distintas unidades especiales realizaron, durante el fin de semana, operativos de protección ciudadana en distintos sectores de los distritos de prevención N° 1 y N° 10 de Capital. Llevaron a cabo patrullajes preventivos, entrevistas vecinales y controles vehiculares y comerciales en los barrios de El Huaico, Santa Lucía, Tres Cerritos, Palermo, Villa Asunción, Villa El Sol, Villa Mitre, Ceferino, Solidaridad, Norte Grande, La Paz, entre otros lugares estratégicos.

Como resultado, más de 300 personas fueron infraccionadas por incumplimientos a la Ley Contravencional, tales como el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, fiestas clandestinas, desórdenes, entre otros.

Además, se registraron demoras por delitos contra la propiedad, infracciones a la Ley N° 23.737 de Tenencia y Tráfico de estupefacientes, entre otros hechos.

Los operativos de protección ciudadana son planificados por el Centro de Coordinación Operativa y se realizan en distintos barrios de la provincia con la finalidad de potenciar la presencia policial en las calles y afianzar el vínculo con la ciudadanía.

