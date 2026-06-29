El Registro Civil cruzará información con tres las cajas de Seguridad Social

La subsecretaria del Registro Civil, Fernanda Ubiergo, firmó un convenio de colaboración con los presidentes de la Caja de Seguridad Social para Odontólogos y Bioquímicos de Salta y de la Caja de Seguridad Social para Profesionales de la Salud de Salta, mediante el cual se realizará el intercambio de información vinculada exclusivamente a los fallecimientos de afiliados y pensionados.

A través de este acuerdo, el organismo registral se compromete a remitir dicha información de manera digital, bajo estrictas normas de seguridad y confidencialidad, permitiendo a las entidades contar con los datos de forma ágil y oportuna.

La información será remitida mensualmente y tendrá un uso exclusivamente interno por parte de las respectivas Cajas de Seguridad Social, las cuales no podrán publicarla, difundirla, retransmitirla ni utilizarla con otros fines.

Participaron de la firma, Héctor Ávila, presidente de la Caja de Seguridad Social para Profesionales de la Salud; Sonia Raquel Nefa, presidenta de la Caja de Seguridad Social para Odontólogos y Bioquímicos de Salta; y el coordinador administrativo del organismo, Lucas Saravia.