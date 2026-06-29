Las exportaciones del conjunto de producciones regionales alcanzaron un récord en valor

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación informa que el crecimiento de las exportaciones del conjunto de 37 complejos productivos regionales en los primeros cinco meses de 2026, alcanzó el récord en valor de los últimos veintidós años con 4.032 millones de dólares y un volumen de 3.124.835 toneladas, el mayor volumen desde 2013, según datos del INDEC procesados por la Subsecretaría de Economías Regionales y Pequeños y Medianos Productores.

A su vez, se registró en el mismo periodo de enero-mayo de 2026 un aumento interanual del 13,3% en el monto absoluto exportado y del 8,5% en volumen, lo que implica que los precios promedio se ubicaron en USD 1.290,2 por tonelada (+ 4,4% respecto del año anterior).

En este marco, los complejos Acuicultura y Pesca, Apicultura, Aromáticas, Especias y Otros y Hortalizas Pesadas verificaron su mejor enero-mayo en valor desde 2004, con crecimientos interanuales en valor de 22,9%, 86,8%, 6,6% y 14,4%, respectivamente.

A su vez, en términos absolutos, los complejos de Acuicultura y Pesca, Legumbres, Apicultura, Cítricos Agrios, Ovinos, Hortalizas Pesadas, Algodón y Tabaco en conjunto tuvieron un desempeño positivo y aportaron 517,7 millones de dólares más que en el mismo período del año anterior.

Brasil, China y EE. UU son los principales destinos de los productos de estas producciones, donde el desempeño presentado refleja el dinamismo de estas economías, consolidando una estructura exportadora más robusta, diversificada y competitiva.