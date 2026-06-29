Venezuela: Sube a 1719 el número de muertos y ya son más de 5000 los heridos

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó el lunes que la cifra de víctimas mortales por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio se elevó a 1.719, y la cantidad de heridos, a 5.034, mientras se multiplican las tareas de socorristas en las zonas afectadas en busca de sobrevivientes.

Rodríguez agregó que el total de damnificados hasta la fecha es de 15.866.

Esas cifras fueron cuestionadas por la ONG Provea, que exigió a las autoridades que se permita el “acceso a la sociedad civil y organismos independientes para verificar y cotejar los datos suministrados” de las víctimas fatales.

En tanto, la página Desaparecidos Terremotos Venezuela lleva contabilizadas 45.485 personas sin contacto y 15.346 localizadas sobre un total de 60.831 reportadas como buscadas en esa plataforma, según la última actualización de las 16 hora local.

Rodríguez informó que el Gobierno relevó a 855 edificios afectados, entre ellos 189 que colapsaron totalmente y 666 de manera parcial. Precisó que después de los dos terremotos del 24 de junio se registraron 611 eventos sísmicos.

Dijo además que el 90 % del sistema eléctrico ha sido restituido en La Guaira, el estado más afectado por los terremotos.

Indicó también que el total de afectados contabilizados en centros de salud y hospitales de campaña suman 22.619 personas.

Intensa tarea de socorristas venezolanos e internacionales

Las brigadas nacionales e internacionales continúan trabajando en las zonas de mayor afectación con la esperanza de encontrar más sobrevivientes.

El gobierno venezolano prosigue con la habilitación de refugios para las familias damnificadas, mientras servicios públicos comienzan a restablecerse progresivamente en algunas localidades.

Sin embargo, persisten importantes daños en la infraestructura vial, edificios residenciales y centros de salud, lo que dificulta las labores de recuperación y el acceso a diversas comunidades afectadas, según el diario El Nacional.