Brasil eliminó a Japón con un gol agónico y avanzó a octavos de final

Brasil tuvo que sufrir hasta el final, pero sacó adelante un partido durísimo y consiguió una victoria agónica por 2 a 1 ante Japón, por los 16avos de final del Mundial 2026. La “Canarinha” estuvo abajo en el marcador, chocó durante largos pasajes contra la resistencia japonesa y recién logró sellar la clasificación a octavos de final en la última jugada del encuentro, cuando Gabriel Martinelli apareció en tiempo de descuento para darle el triunfo al equipo de Carlo Ancelotti.

El equipo de Ancelotti ahora espera por el ganador del cruce entre Costa de Marfil y Noruega, que se jugará este martes, para conocer a su próximo rival en la Copa del Mundo.