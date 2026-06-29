Paraguay eliminó a Alemania por penales y clasificó
Tras empatar 1-1 en los 120 minutos, la "Albirroja" de Alfaro avanzó a los 8vos de final gracias a que Orlando Gill atajó dos penales y Canale convirtió el remate decisivo.
Deportes
29 / 06 / 2026
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Paraguay eliminó a Alemania en los 16avos de final del Mundial 2026 y avanzó a los octavos de final por primera vez desde Sudáfrica 2010. La Albirroja igualó 1-1 en el tiempo reglamentario, resistió la prórroga y se impuso en la tanda de penales por 4 a 3.
En la siguiente ronda, la "Albirroja" aguarda por el ganador del cruce entre Francia y Suecia, que se disputará este martes.