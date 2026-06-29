El Gobierno nacional activó el traspaso en la jefatura de Gabinete

El Gobierno nacional puso en marcha el operativo de transición en la Jefatura de Gabinete tras la salida de Manuel Adorni y la designación de Diego Santilli como nuevo ministro coordinador. Después de los anuncios del fin de semana, los equipos técnicos que responden al funcionario entrante y al saliente comenzaron a mantener reuniones en Casa Rosada para ordenar el traspaso de información, aceitar la dinámica interna y preparar el desembarco formal del exlegislador del PRO en uno de los cargos más sensibles del Poder Ejecutivo.

El encuentro cara a cara entre Santilli y Adorni se realizará este martes, en la previa de la jura del nuevo jefe de Gabinete, prevista para las 17.30 en el Salón Blanco de la Casa Rosada. La ceremonia, inicialmente prevista para otro horario, fue postergada por “cuestiones de agenda”, en una jornada que estará marcada por distintos movimientos dentro del Gobierno y por la necesidad de mostrar una transición prolija luego de una semana atravesada por cambios, tensiones internas y el impacto político de la renuncia del exvocero presidencial.

Santilli habló de una transición “ordenada y responsable”

Durante la mañana del lunes, Diego Santilli encabezó una intensa ronda de entrevistas en distintos medios de comunicación y luego ingresó a la Casa Rosada pasadas las 11.20. En sus primeras declaraciones como jefe de Gabinete entrante, el dirigente sostuvo que buscará llevar adelante una transición institucional, sin sobresaltos y con continuidad operativa en la administración nacional.

“La transición tiene que ser ordenada y responsable. Tengo un programa e iré a la Rosada, tengo reuniones con sectores energéticos. Lo veré ahí a Manuel”, afirmó Santilli, en referencia al encuentro que mantendrá con Adorni. El nuevo funcionario también planteó que llega al cargo con la intención de acompañar el rumbo político del presidente Javier Milei, a quien definió como “el más reformista de la historia”, y anticipó que trabajará por su reelección en 2027.

El desembarco de Santilli en la Jefatura de Gabinete se da en un momento clave para el oficialismo. La Casa Rosada busca ordenar su frente interno, recuperar iniciativa política y recomponer puentes con gobernadores, aliados legislativos y sectores económicos, en medio de una agenda parlamentaria exigente y de un clima político atravesado por la salida de Adorni.

Los equipos técnicos ya trabajan en Casa Rosada

Aunque la reunión entre Santilli y Adorni se concretará formalmente este martes, colaboradores técnicos de ambos sectores ya comenzaron a trabajar desde la mañana del lunes. Según fuentes de Casa Rosada, el objetivo es que el traspaso llegue avanzado al momento del encuentro entre los dos dirigentes y que el nuevo jefe de Gabinete cuente con toda la información necesaria para asumir la coordinación de los ministerios.

“Están todos los equipos reunidos. Todo en marcha. Mañana sería la reunión a solas con Santilli”, precisaron desde el entorno del exministro coordinador. La definición apunta a mostrar que, más allá del ruido político generado por la renuncia, el Gobierno pretende cuidar las formas institucionales y evitar señales de desorden en un área clave para el funcionamiento del Ejecutivo.

La Jefatura de Gabinete tiene un rol central en la articulación entre ministerios, el seguimiento de la gestión y la relación política con otros sectores. Por eso, el traspaso entre Adorni y Santilli no se limita a un cambio de nombres, sino que implica el reordenamiento de circuitos internos, responsabilidades administrativas, prioridades legislativas y vínculos con actores externos.

La salida de Adorni y el intento de oxigenar la gestión

La renuncia de Manuel Adorni, presentada el sábado, aceleró una serie de movimientos dentro del Gobierno nacional. El exvocero y ahora exjefe de Gabinete dejó el cargo en medio de un fuerte desgaste político y de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que impactó de lleno en la agenda oficial. Desde su entorno sostienen que el exfuncionario se encuentra “en paz” tras la decisión y descartan, al menos por ahora, nuevas aproximaciones a la función pública.

“Si es por los Milei, sigue ahí, pero no quiere saber nada con nada que tenga que ver con el Estado”, señalaron desde el entorno de Adorni. Otro colaborador que lo frecuentó en las últimas horas resumió su estado de ánimo con una frase: “Está en paz”. En el Gobierno, sin embargo, reconocen que su salida abrió una oportunidad para relanzar la gestión y recuperar la agenda pública, luego de días marcados por cuestionamientos y tensiones.

El propio Santilli atribuyó la salida de su antecesor al desgaste que venía acumulando. En una entrevista televisiva, afirmó que Adorni estaba “anímicamente destruido”, una definición que buscó instalar la idea de una decisión vinculada al agotamiento personal y político más que a una ruptura interna con el Presidente.

Un cambio con respaldo político dentro y fuera del oficialismo

La llegada de Santilli generó expectativas positivas en distintos sectores del Gabinete que venían reclamando una reconfiguración en la Jefatura de Gabinete. Patricia Bullrich, una de las voces más insistentes en la necesidad de correr a Adorni del cargo, sostuvo que la decisión “genera un nuevo momento, un aire, un respiro para el presidente, para todo el equipo de gobierno, y esto ayuda a que podamos retomar la agenda”.

El nombramiento también fue leído como una apuesta por un perfil más dialoguista, con capacidad para tender puentes con gobernadores, legisladores y aliados políticos. Santilli, de origen PRO y con experiencia en gestión y armado político, aparece una vez más como una figura de recambio ante la escasez de cuadros propios de La Libertad Avanza para ocupar posiciones de alta exposición y coordinación.

El expresidente Mauricio Macri, que mantiene un vínculo complejo con Milei, celebró la designación de Santilli en redes sociales. Ese gesto fue interpretado como una señal de respaldo político del PRO a un dirigente propio que ahora tendrá la tarea de ordenar la gestión desde un lugar central del Gobierno libertario.

Un martes cargado en la Casa Rosada

La actividad del martes será intensa para la administración nacional. A las 11 está prevista la primera conferencia de prensa del flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, quien asumió el rol tras los cambios en el área de comunicación. Más tarde, a las 17.30, Santilli jurará formalmente como jefe de Gabinete en el Salón Blanco de Casa Rosada, ante la mirada del presidente Javier Milei y de parte del equipo de Gobierno.

En paralelo, se espera que se concrete la reunión entre Adorni y Santilli, aún sin horario oficial confirmado. El objetivo será dar lugar al traspaso político y administrativo en el área que coordina los ministerios, en el marco del enroque definido por Javier y Karina Milei para intentar oxigenar la gestión y reordenar la agenda mediática del Gobierno.

Los cambios no se limitan a la Jefatura de Gabinete. La semana pasada, el Gobierno también designó a Adrián Ravier al frente de la Vocería Presidencial y a Fabián Fernández en la Secretaría de Prensa, área que podría pasar a la órbita de la Secretaría General de la Presidencia. Todo forma parte de una reestructuración más amplia del esquema comunicacional y político de la Casa Rosada.

Milei, entre la interna del Gabinete y la agenda internacional

Mientras se ordena el traspaso en la Jefatura de Gabinete, Javier Milei mantiene una agenda política e internacional cargada. Este lunes recibió en la Quinta de Olivos a Flavio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, considerado uno de los principales candidatos presidenciales de Brasil. Además, el mandatario tiene previsto viajar a Asunción, Paraguay, para participar de la Cumbre del Mercosur.

La coincidencia de la transición interna con la agenda internacional del Presidente agrega presión al equipo de Gobierno, que busca mostrar control político y capacidad de gestión en medio de una Casa Rosada convulsionada por los cambios. La comunicación de las actividades oficiales aparece como uno de los principales desafíos de esta nueva etapa, especialmente después de semanas en las que la situación judicial de Adorni había empantanado la agenda pública.

Con la jura de Santilli, el Gobierno intentará inaugurar una nueva fase en la coordinación ministerial. El desafío será ordenar la administración, recuperar iniciativa política, mejorar la comunicación y avanzar en acuerdos legislativos que resultan clave para el programa de reformas que impulsa Milei. La reunión de este martes entre Santilli y Adorni será el primer gesto concreto de ese proceso de transición.