Tragedia vial: una persona falleció en avenida Arenales e Ibazeta

De acuerdo con la información aportada por fuentes policiales, el alerta ingresó alrededor de las 18.40. Como consecuencia del siniestro, una persona mayor de edad falleció en el lugar.

Según los primeros datos, el siniestro habría involucrado a una motocicleta y a una mujer que intentaba cruzar la avenida, cuando fue embestida por el rodado.

De todos modos, la mecánica del siniestro aún es materia de investigación y será establecida a partir de las pericias correspondientes.

Las circunstancias en las que ocurrió el hecho son materia de investigación.

