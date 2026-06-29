Tragedia vial: una persona falleció en avenida Arenales e Ibazeta
El hecho ocurrió en horas de la tarde, a la altura del Hospital Militar. Según la información preliminar, el alerta ingresó al sistema de emergencias a las 18.40 y en la zona, personal de la Policía trabajan para reunir testimonios, realizar las pericias correspondientes y establecer cómo se produjo el siniestro.
Salta Hoy
29 / 06 / 2026
De acuerdo con la información aportada por fuentes policiales, el alerta ingresó alrededor de las 18.40. Como consecuencia del siniestro, una persona mayor de edad falleció en el lugar.
Según los primeros datos, el siniestro habría involucrado a una motocicleta y a una mujer que intentaba cruzar la avenida, cuando fue embestida por el rodado.
De todos modos, la mecánica del siniestro aún es materia de investigación y será establecida a partir de las pericias correspondientes.
Las circunstancias en las que ocurrió el hecho son materia de investigación.