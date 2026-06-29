Descubren 27 kilos de cocaína sumergidos dentro del tanque de combustible de un auto

En la tarde de ayer, efectivos del Escuadrón 45 “Salta” que se encontraban emplazados en la base de la Patrulla “El Naranjo”, que está ubicado a la altura del kilómetro 1.438 en la intersección de las Rutas Nacionales N° 9 y N° 34, interceptaron un vehículo Chevrolet Prisma ocupado por un hombre y una mujer mayores de edad, quienes manifestaron que viajaban con itinerario Salta – ciudad de Villa Ballester (Buenos Aires).

Los gendarmes solicitaron la documentación a los ocupantes del rodado y al acercarse a la ventana percibieron un fuerte olor a combustible que emanaba del interior del auto.

Seguidamente, los funcionarios realizaron una requisa en el sector del tanque y notaron que los tornillos de sujeción habían sido manipulados recientemente. Ante este indicio, los uniformados tomaron contacto con la Unidad Fiscal Federal de Salta para solicitar autorización para una inspección más exhaustiva.

En presencia de testigos, el personal de la Fuerza retiró el tanque de combustible y del interior del mismo extrajo 25 ladrillos, similares a los usados para el transporte de sustancias ilícitas.

La Unidad Fiscal interviniente orientó la detención de ambos involucrados al igual que el decomiso del estupefaciente, del automóvil, tres celulares y dinero en efectivo.