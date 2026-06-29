La Provincia lanza su propuesta de invierno con una nutrida agenda de actividades

El Ministerio de Turismo y Deportes lanzará formalmente su propuesta turística para el receso invernal este miércoles 1 de julio, a las 11, en la sede de UTHGRA (Mitre 966). En este marco, se revelará la oferta oficial y los atractivos diseñados para recibir a visitantes de todo el país.

La agenda recorrerá las distintas regiones de la provincia con festivales, ferias gastronómicas, circuitos guiados, y opciones culturales que invitan a vivir el destino bajo el lema "Salta, tan linda que enamora".

El encuentro contará con la presencia de funcionarios del Ejecutivo provincial, autoridades de la ciudad de Salta e intendentes. Este trabajo articulado busca potenciar el flujo de turistas y dinamizar la economía en los municipios.