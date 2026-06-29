Estudiantes de primaria y secundaria reciben acompañamiento y revinculación escolar

El programa "ESTAR" (Estrategias de Sostenimiento de las Trayectorias y Articulación para la Revinculación), está orientado a fortalecer las trayectorias educativas de estudiantes de los niveles Primario y Secundario.

La iniciativa se desarrolla en instituciones educativas de los municipios de Capital, General Güemes, Vaqueros, Tartagal, Rivadavia, Cerrillos, Cachi y Animaná, alcanzando a escuelas primarias y colegios secundarios que trabajan de manera articulada para fortalecer la permanencia y continuidad de las trayectorias escolares.

Se promueve un acompañamiento integral y situado mediante estrategias de identificación, seguimiento y revinculación de estudiantes, articulando el trabajo de las instituciones educativas con organizaciones de la sociedad. Este abordaje permite generar respuestas acordes a las necesidades de cada territorio y fortalecer el vínculo entre la escuela, las familias y la comunidad.

En el marco de esta propuesta, las instituciones educativas desarrollan acciones pedagógicas innovadoras destinadas a promover aprendizajes significativos y de calidad. Asimismo, se busca potenciar el liderazgo, las competencias tecnológicas, las experiencias culturales y el desarrollo del pensamiento crítico, promoviendo una participación activa en sus procesos de aprendizaje.

A través del programa ESTAR se fortalece el acompañamiento de las trayectorias educativas y genera oportunidades para que cada estudiante permanezca, aprenda y construya su proyecto de vida en la escuela.

