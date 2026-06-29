Gustavo Sáenz confirmó que Boca jugará el 8 de julio y River el 17 en el Martearena

Las vacaciones de invierno salteño serán históricas porque el 8 de julio jugarán Boca vs. Atlético Paranaense de Brasil, mientras que el viernes 17 lo harán River vs. Aldosivi de Mar del Plata por los 16 avos de final de la Copa Argentina. Ambos partidos se disputarán en el estadio mundialista Padre Ernesto Martearena.

Al anunciar que “el fútbol grande vuelve a Salta”, el gobernador Gustavo Sáenz resaltó que el calendario de las presentaciones dinamizará la actividad local en plena temporada invernal, ratificando la capacidad logística y de infraestructura con la que cuenta la provincia para albergar competencias de nivel internacional.

“Salta sigue consolidándose como la capital del turismo deportivo del norte, generando movimiento turístico y crecimiento económico”, indicó Sáenz. Y es que la provincia vuelve a posicionarse como una de las sedes para estos eventos de gran nivel deportivos.

La llegada de los dos equipos más grandes e importantes de la Argentina genera muchas expectativas en los amantes del deporte popular que coparán el Martearena para acompañar a sus equipos, pero además logrará un impacto económico por los diferentes movimientos en sectores de la economía local en lo que respecta a hotelería, gastronomía, comercios y servicios turísticos entre otros factores principales de la economía provincial durante los días previos y posteriores a los eventos deportivos.

Estos eventos de jerarquía permitirán la llegada de miles de personas a Salta de diferentes lugares ya sea de forma aérea o vía terrestre, en colectivos o vehículos particulares para disfrutar de los dos partidos y de las bellezas naturales que brinda la provincia.