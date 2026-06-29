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El Tren del Valle retomó su servicio, pero los usuarios exigen cambios urgentes

El tren que conecta Salta con Cerrillos, Rosario de Lerma y Campo Quijano volvió a funcionar.

Salta Hoy

29 / 06 / 2026

 

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El viernes pasado, reanudó su servicio después de semanas de suspensión para reparar las ruedas de los coches. 

Los vecinos celebran el regreso, pero mostraron preocupaciones. 

Exigen más frecuencias y horarios que se ajusten a sus necesidades. 

La Junta Promotora del Tren del Valle de Lerma también señala la infraestructura obsoleta como el principal problema.


 

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