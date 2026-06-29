El Tren del Valle retomó su servicio, pero los usuarios exigen cambios urgentes

El viernes pasado, reanudó su servicio después de semanas de suspensión para reparar las ruedas de los coches.

Los vecinos celebran el regreso, pero mostraron preocupaciones.

Exigen más frecuencias y horarios que se ajusten a sus necesidades.

La Junta Promotora del Tren del Valle de Lerma también señala la infraestructura obsoleta como el principal problema.



