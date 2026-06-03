A través de sus redes sociales, el mandatario provincial sostuvo que "Ni Una Menos no es una consigna", sino "el compromiso de construir una sociedad donde ninguna mujer tenga miedo de volver a su casa, de caminar sola o de alzar la voz".

Sáenz remarcó que la violencia hacia las mujeres no siempre se manifiesta de manera física y advirtió sobre otras formas de agresión que suelen naturalizarse. "La violencia no siempre empieza con un golpe. A veces empieza con el silencio, con el control, con la humillación, con la indiferencia. Reconocerla también es prevenirla", expresó.

Asimismo, afirmó que todas las mujeres merecen vivir libres de violencia, amenazas y miedo. "El respeto no es un privilegio, es un derecho", señaló.

En otro tramo de su mensaje, el gobernador recordó a las víctimas de femicidios y renovó el compromiso de trabajar para evitar nuevos casos. "Por las que ya no están, para que no haya ninguna más. Por las que están, para que vivan libres. Por las que vendrán, para dejarles una sociedad mejor", manifestó.

Finalmente, Sáenz destacó que la lucha contra la violencia de género requiere el compromiso de toda la sociedad. "La lucha contra la violencia hacia las mujeres nos involucra a todos. Construyamos entre todos una Salta más justa, más segura y más igualitaria. Ni Una Menos", concluyó.

El movimiento Ni una menos lleva 11 años en Argentina

El grito colectivo surgió en el año 2015 tras el femicidio de la adolescente Chiara Páez en Rufino, en la provincia de Santa Fe, motivando una masiva marcha nacional en reclamo del cese de la violencia machista.