Un denso banco de niebla causó un accidente en la Ruta Nacional 68 en la zona de Cerrillos
Esta mañana, alrededor de las 6:30, un Fiat Cronos que salía de Cerrillos chocó contra el guard rail, en inmediaciones de la Circunvalación Oeste.
Salta Hoy
03 / 06 / 2026
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El vehículo se dirigía a la capital salteña.
Los peritos estiman que la niebla generó un error de cálculo al girar en la rotonda y como consecuencia del impacto se activaron los airbags.
El conductor del vehículo, afectado a una aplicación de transporte y la pasajera, sufrieron heridas leves y fueron derivados al hospital de Cerrillos.
Debido al accidente hubo desvíos en la zona.