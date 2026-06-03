Un denso banco de niebla causó un accidente en la Ruta Nacional 68 en la zona de Cerrillos

El vehículo se dirigía a la capital salteña.

Los peritos estiman que la niebla generó un error de cálculo al girar en la rotonda y como consecuencia del impacto se activaron los airbags.

El conductor del vehículo, afectado a una aplicación de transporte y la pasajera, sufrieron heridas leves y fueron derivados al hospital de Cerrillos.

Debido al accidente hubo desvíos en la zona.