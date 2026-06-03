Un hombre en situación de calle sufrió quemaduras al dormirse con una vela encendida

Según testigos, el indigente había construido una choza con plásticos y madera, dieron aviso al Sistema de Emergencias porque vieron llamas en el lugar.

Bomberos de la policía extinguieron el fuego, pero el hombre de 70 años ya había sufrido heridas en el rostro y cráneo.

Las autoridades confirmaron que se había dormido con una vela encendida, lo que provocó el incendio.

Fue trasladado al hospital San Bernardo donde recibió atención médica.



