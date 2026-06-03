General Guemes: Sobreseen a 9 médicos de Güemes por mala praxis

La paciente llegó al hospital con un cuadro de diarrea y deshidratación, siendo internada y evaluada por el personal de guardia, logrando su compensación y estabilización.

Durante el tiempo de internación, su estado clínico fue mejorando, hasta llegar a ser dada de alta. Cuando se encontraba preparando las pertenencias para regresar a su domicilio, acompañada por una hijas, recibió un inyectable con un medicamento que le generó un shock anafiláctico. La mujer se descompensó hasta la muerte.

La situación llegó a un juicio contra los 9 médicos que finalizó en la jornada del viernes pasado, donde el dictamen de los peritos, que participaron de las distintas audiencias de debates, coincidieron en afirmar que el accionar de los médicos fue el adecuado.

El fiscal Santiago López Soto desistió de la acusación solicitando la absolución lisa y llana de todos los acusados y por tanto el tribunal, integrado por los jueces Francisco Mascarello, José Luis Riera y Aldo Rubén Saravia, dictó el sobreseimiento de los médicos.