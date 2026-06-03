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Familia evacuada y daños materiales en incendios por sobrecalentamiento eléctrico

La policía y los bomberos trabajaron en dos incendios ocurridos en la madrugada de este martes.

Salta Hoy

03 / 06 / 2026

 

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[Imagen ilustrativa]

El primero ocurrió en Barrio Los Paraísos a las 3:30, donde una familia tuvo que evacuar su hogar rápidamente. 

Los niños estaban durmiendo y resultaron ilesos. 

El padre sufrió quemaduras en las manos al intentar salvar algunas pertenencias. 

El incendio fue causado por el sobrecalentamiento de un tomacorriente conectado en la zona del lavadero. 

El segundo incendio se produjo a las 5:30 en Villa Lavalle, en un domicilio de las calles Río Wierna y Río Mojotoro. 

La casa estaba deshabitada y el fuego fue atribuido a conductores eléctricos en mal estado. 

Los peritos confirmaron que ya se habían hecho advertencias sobre este riesgo. 

Las autoridades indicaron que es importante realizar inspecciones regulares para prevenir estos incidentes.

 

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