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Una mano para el que más necesita

Cáritas Salta lanzó esta mañana la Colecta Anual de Cáritas 2026, una de las expresiones solidarias más importantes de la Iglesia Católica en Argentina.

Salta Hoy

03 / 06 / 2026

 

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Cáritas lleva 70 años trabajando con los sectores más vulnerables de la sociedad.

“Este domingo se podrá aportar en todas parroquias del territorio”, dijo el ingeniero Eduardo Figari, director de la institución.

Reiteró que habrá una cuenta para realizar transferencias y un código QR para poder realizar las donaciones de efectivo.

“Se ven muchas necesidades básicas insatisfechas a diario”, indicó el responsable de Cáritas al realizar una radiografía de la situación socio-económica del país. 

 

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