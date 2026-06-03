Una mano para el que más necesita

Cáritas lleva 70 años trabajando con los sectores más vulnerables de la sociedad.

“Este domingo se podrá aportar en todas parroquias del territorio”, dijo el ingeniero Eduardo Figari, director de la institución.

Reiteró que habrá una cuenta para realizar transferencias y un código QR para poder realizar las donaciones de efectivo.

“Se ven muchas necesidades básicas insatisfechas a diario”, indicó el responsable de Cáritas al realizar una radiografía de la situación socio-económica del país.