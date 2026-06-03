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Gran operativo de salud animal en la zona del Vertedero

Médicos veterinarios junto a estudiantes de veterinaria de la Universidad Católica de Salta realizan desde hoy una campaña para evaluar el estado de salud de los animales y de sus cuidadores. 

Salta Hoy

03 / 06 / 2026

 

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Así lo explicó Matias Peretti, subsecretario de bienestar animal de la comuna capitalina.

El profesional indicó que si un animal es detectado con alguna enfermedad se invitará a los cuidadores a realizarse controles.

 

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