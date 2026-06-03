El recorrido previsto es Plaza 9 de Julio, Córdoba, Av. San Martín, Pellegrini o 20 de Febrero, Av. Belgrano, Balcarce, Rivadavia y Legislatura Provincial.

Los cortes serán progresivos y se irán habilitando nuevamente a medida que avance la movilización.

Se recomienda evitar la zona céntrica, utilizar vías alternativas y prever demoras en la circulación.