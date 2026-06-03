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EN VIVO 21:00 a 22:00 HRS

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Conducción: Virginio Montiel y Fernando Lozano

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

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A 11 años de la primera movilización: Hoy desde las 17:30 será la marcha "Ni Una Menos"

La concentración será en la Plaza 9 de Julio. Habrá cortes y desvíos temporales en el tránsito.

Salta Hoy

03 / 06 / 2026

 

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El recorrido previsto es Plaza 9 de Julio, Córdoba, Av. San Martín, Pellegrini o 20 de Febrero, Av. Belgrano, Balcarce, Rivadavia y Legislatura Provincial.

Los cortes serán progresivos y se irán habilitando nuevamente a medida que avance la movilización. 

Se recomienda evitar la zona céntrica, utilizar vías alternativas y prever demoras en la circulación.

 

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