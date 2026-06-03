A 11 años de la primera movilización: Hoy desde las 17:30 será la marcha "Ni Una Menos"
La concentración será en la Plaza 9 de Julio. Habrá cortes y desvíos temporales en el tránsito.
Salta Hoy
03 / 06 / 2026
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El recorrido previsto es Plaza 9 de Julio, Córdoba, Av. San Martín, Pellegrini o 20 de Febrero, Av. Belgrano, Balcarce, Rivadavia y Legislatura Provincial.
Los cortes serán progresivos y se irán habilitando nuevamente a medida que avance la movilización.
Se recomienda evitar la zona céntrica, utilizar vías alternativas y prever demoras en la circulación.