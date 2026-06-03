Octava edición: Nuevo Reciclatón en la ciudad
El operativo se lleva adelante hoy hasta las 17:00 en la zona del anfiteatro del Parque San Martín. Tiene como objetivo limpiar los hogares y a su vez ayudar a la comunidad.
Salta Hoy
03 / 06 / 2026
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Lucila Lencina, de Educación Ambiental de la Ciudad habló con Radio Salta y comentó que se puede entregar artefactos eléctricos, electrónicos, aceites usados, baterías de autos y motos, telas, ropas, plásticos duros, cartón, papel y latas.
Como presente y agradecimiento, se entrega a los vecinos un voucher para canjear por un árbol o planta del Vivero municipal, indicó la funcionaria.