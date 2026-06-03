Octava edición: Nuevo Reciclatón en la ciudad

Lucila Lencina, de Educación Ambiental de la Ciudad habló con Radio Salta y comentó que se puede entregar artefactos eléctricos, electrónicos, aceites usados, baterías de autos y motos, telas, ropas, plásticos duros, cartón, papel y latas.

Como presente y agradecimiento, se entrega a los vecinos un voucher para canjear por un árbol o planta del Vivero municipal, indicó la funcionaria.