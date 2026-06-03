Firma de convenio con el RENATRE y la UATRE

El ministro de Gobierno y Justicia, Ignacio Jarsún firmó un convenio marco con el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) y la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). Estuvieron presentes por esos organismos, Claudia Llanos y José Voytenco, respectivamente.

La actividad estuvo encabezada por el vicegobernador de la provincia, Antonio Marocco, y participó además el ministro de Producción y Minería, Ignacio Lupión.

El documento hace referencia a la articulación de acciones conjuntas de cooperación institucional, asistencia técnica, capacitación, intercambio de información y desarrollo de programas orientados a la protección y promoción de los derechos de los trabajadores rurales y al fortalecimiento del sector productivo rural.

Marocco destacó que el convenio ratifica el compromiso estratégico del Gobierno de Salta de acompañar al sector rural, fortaleciendo el trabajo registrado, la capacitación y la protección de los derechos laborales. “Cuando el Estado articula con instituciones como RENATRE y UATRE, las políticas públicas llegan mejor a quienes sostienen con su esfuerzo la producción de nuestra provincia”, sostuvo.

Por su parte, el ministro Jarsún destacó este acercamiento con estos organismos y aseguró que “el horizonte trazado es en beneficio a los trabajadores rurales y del fortalecimiento del sector productivo rural”. Agregó que “ante un contexto nacional difícil es nuestro compromiso como Estado acompañar a este sector importante para Salta”.

Por último, y tal como lo manifiesta el convenio, se suscribirán convenios específicos para determinar con precisión el alcance de cada proyecto o acción particular, como así también las obligaciones y responsabilidades de cada una de las partes.