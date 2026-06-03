La Casona de Castañares invita a viajar a “La Salta de Ayer”

La Municipalidad de Salta, a través de la Casona de Castañares, invita a vecinos y turistas a participar de la inauguración de la muestra “La Salta de ayer”, un homenaje post mortem al destacado artista plástico salteño Domingo Gatti, uno de los principales referentes del arte patrimonial salteño contemporáneo.

La apertura se llevará a cabo este viernes 5 de junio, a las 18 horas, en la Casona de Castañares (Av. Bernardo Houssay S/N), donde quedará habilitada una exposición integrada por nueve obras emblemáticas de su autoría: cinco realizadas con técnica de tinta y cuatro al óleo.

La propuesta busca reconocer el legado artístico de Gatti a través de una selección de trabajos que rescatan la memoria histórica, la arquitectura tradicional, las costumbres y los paisajes que conforman la identidad cultural salteña. A partir de un recorrido visual atravesado por el concepto del “ayer”, la muestra reúne representaciones de edificios históricos y rincones emblemáticos de la ciudad, junto a escenas rurales y paisajes vallistos.

La exposición permanecerá abierta al público hasta el 8 de julio de 2026. Podrá visitarse de lunes a viernes de 9 a 18 horas y los sábados y feriados de 10 a 18 horas, con entrada libre y gratuita.

La iniciativa cuenta con la colaboración de Yolanda Vilte, viuda del artista, y de su hijo Ariel Gatti, quienes facilitaron las obras para hacer posible este homenaje que pone en valor el legado de uno de los grandes exponentes del arte salteño.

Más sobre el artista Domingo Gatti

Domingo Gatti nació el 1° de mayo de 1946 en Agua Negra, en la zona de la Cuesta del Obispo, provincia de Salta. Fue artista plástico, dibujante, pintor y piloto civil, reconocido como uno de los principales referentes del arte patrimonial salteño contemporáneo. Egresó del Centro de Estímulos de Bellas Artes en 1961 y de la Escuela de Bellas Artes Tomás Cabrera en 1972.

A lo largo de su trayectoria desarrolló una obra profundamente vinculada a la memoria histórica de Salta, la arquitectura colonial, las tradiciones gauchas, los paisajes vallistos y la identidad cultural del NOA argentino. Su trabajo se destacó por rescatar escenas, edificios y costumbres que forman parte del patrimonio y la memoria colectiva de los salteños.

Entre los reconocimientos obtenidos se encuentran el Premio IV Salón Provincial de Pintura Artistas Independientes de Salta, el Primer Premio del Concurso Provincial de Tinta Homenaje al Gaucho, una mención en Ferinoa y el Primer Premio del Concurso Provincial Batalla del Tuscal de Velarde, entre otros destacados galardones.