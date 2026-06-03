Golpe al microtráfico: más de 100 procedimientos, detenidos y secuestro de dosis de droga
El trabajo fue realizado por investigadores de la Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de Salta en distintos barrios de Capital, Metán, Las Lajitas, Rosario de la Frontera, Tartagal, Cafayate, Aguaray y el Valle de Lerma. Intervinieron las Fiscalías y juzgados correspondientes.
Salta Hoy
03 / 06 / 2026
La Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de Salta llevó a cabo durante la última semana 133 procedimientos entre intervenciones en la vía pública y allanamientos, en el marco de la lucha contra el microtráfico de drogas.
Las acciones se desarrollaron en distintos barrios de Capital, Metán, Las Lajitas, Rosario de la Frontera, Tartagal, Cafayate, Aguaray y el Valle de Lerma, entre otras localidades de la provincia.
Como resultado de los operativos, 14 personas fueron puestas a disposición de la Justicia por presunta comercialización de sustancias estupefacientes.
Durante los procedimientos se secuestraron más de 6.900 dosis de cocaína y marihuana, evitando que fueran distribuidas y comercializadas.
Parte de las incautaciones se concretaron en el marco de los operativos de Protección Ciudadana, a partir de reportes realizados al Sistema de Emergencias 911 y denuncias efectuadas a través de la web.
Intervinieron las Fiscalías y juzgados competentes en cada jurisdicción.