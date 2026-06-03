Golpe al microtráfico: más de 100 procedimientos, detenidos y secuestro de dosis de droga

La Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de Salta llevó a cabo durante la última semana 133 procedimientos entre intervenciones en la vía pública y allanamientos, en el marco de la lucha contra el microtráfico de drogas.

Las acciones se desarrollaron en distintos barrios de Capital, Metán, Las Lajitas, Rosario de la Frontera, Tartagal, Cafayate, Aguaray y el Valle de Lerma, entre otras localidades de la provincia.

Como resultado de los operativos, 14 personas fueron puestas a disposición de la Justicia por presunta comercialización de sustancias estupefacientes.

Durante los procedimientos se secuestraron más de 6.900 dosis de cocaína y marihuana, evitando que fueran distribuidas y comercializadas.

Parte de las incautaciones se concretaron en el marco de los operativos de Protección Ciudadana, a partir de reportes realizados al Sistema de Emergencias 911 y denuncias efectuadas a través de la web.

Intervinieron las Fiscalías y juzgados competentes en cada jurisdicción.