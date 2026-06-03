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Los trabajadores municipales cobrarán el aguinaldo el 17 de junio

La Municipalidad confirmó la fecha de acreditación del Sueldo Anual Complementario (SAC), correspondiente al primer semestre de 2026. El miércoles 17 estará disponible en cajeros.

Salta Hoy

03 / 06 / 2026

 

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La Municipalidad informa que el Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente al primer semestre del año, estará disponible a partir del miércoles 17 de junio, para todos los empleados municipales.

Así lo confirmaron desde la Secretaría de Hacienda, desde donde destacaron que la gestión del intendente Emiliano Durand continúa cumpliendo con los compromisos administrativos y financieros asumidos con los trabajadores.

De esta manera, la liquidación de haberes y del aguinaldo se realiza en tiempo y forma, garantizando previsibilidad para los empleados de la comuna.

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