Salta lleva su literatura y su diversidad cultural a la Feria Internacional del Libro

Salta participa de la 27ª edición de la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz de la Sierra, uno de los eventos editoriales y culturales más importantes de Bolivia, que se desarrolla hasta el 7 de junio en el predio ferial de Fexpocruz. La presencia de la provincia responde a una invitación especial de la Cámara Departamental del Libro de Santa Cruz, institución sin fines de lucro dedicada a promover la creación intelectual, la producción editorial, la defensa de los derechos de autor y el fomento de la lectura, las bibliotecas y la circulación del libro.

Como parte de esta participación, Salta cuenta con un stand institucional destinado a editoriales y autores locales, una iniciativa orientada a fortalecer la visibilidad de la producción literaria salteña y ampliar sus posibilidades de circulación e intercambio en el ámbito regional. Para la ocasión se enviaron más de 300 ejemplares pertenecientes a distintos sellos editoriales y escritores de la provincia, con posibilidad de reposición durante el transcurso de la feria.

La delegación salteña también integra la programación cultural del encuentro con presentaciones literarias y propuestas artísticas que reflejan la riqueza y diversidad cultural de la provincia. En ese marco, se presentó la obra Poesía social de Salta, una compilación de Raquel Adet y Miriam Fuentes que será expuesta por Rolando Vargas en el salón Juana Azurduy.

La agenda continuará el viernes 5 de junio con la presentación de Puna Haikus, edición bilingüe de Alejandro Luna traducida al inglés por Paula Barraza. La actividad, que tendrá lugar también en el salón Juana Azurduy, contará con la presentación de Rolando Vargas y propondrá un acercamiento poético a los paisajes, las vivencias y la identidad de la Puna.

El sábado 6 de junio, en el salón Enrique Finot, será el turno de "Amores? que matan", libro de Luz Cánepa que formará parte de las actividades literarias previstas para el cierre de la participación salteña en la programación oficial.

La presencia de Salta en la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz de la Sierra representa una oportunidad estratégica para fortalecer los vínculos culturales con la región, promover el trabajo de autores y editoriales locales y proyectar la identidad cultural de la provincia ante nuevos públicos, consolidando el intercambio y la integración a través de la literatura y las artes.

