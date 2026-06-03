El Comité de Turismo definió acciones estratégicas para la temporada de invierno

Se llevó adelante una nueva reunión mensual del Comité de Turismo de Salta Ciudad, realizada en las oficinas de Casa Moldes, donde representantes del sector público y privado realizaron un balance de las principales acciones desarrolladas durante mayo y definieron estrategias conjuntas para continuar fortaleciendo el posicionamiento del destino.

Durante el encuentro, se presentaron los resultados correspondientes a los dos fines de semana largos del mes de mayo, tanto el comprendido entre el 1° y el 3 de mayo, con motivo del Día del Trabajador, como el del 23 al 25 de mayo, en el marco de la conmemoración de la Revolución de Mayo, destacándose los niveles de ocupación hotelera, la afluencia de turistas nacionales e internacionales y el impacto positivo generado por las actividades impulsadas desde el municipio.

En ese sentido, se puso en valor la agenda de eventos y propuestas que acompañaron ambos períodos, consolidando a la ciudad como un destino atractivo tanto para visitantes como para residentes, a través de actividades culturales, patrióticas, recreativas y turísticas.

Asimismo, se abordó el avance estadístico general del mes de mayo, junto a un repaso de las acciones de promoción realizadas, la participación de Salta Ciudad en distintos workshops turísticos y espacios de comercialización, además de las capacitaciones destinadas al sector turístico, orientadas a fortalecer la calidad de los servicios y la competitividad del destino.

Durante la reunión también se definieron los principales lineamientos del plan de promoción para los próximos meses, con foco en mercados estratégicos, presencia institucional en workshops para el posicionamiento del destino y las distintas acciones promocionales y actividades que se llevarán adelante durante la temporada de vacaciones de invierno.

El encuentro fue presidido por Fernando García Soria, coordinador del Ente de Turismo de la Ciudad, y contó con la participación activa de Juan Chalabe, Jefe de Gabinete; Facundo Asaf, presidente de la Cámara de Turismo; Juan Chibán, presidente de la Cámara Hotelera Gastronómica; Lía Rivella, presidenta de la Asociación Salteña de Agencias de Turismo; Diego Patrón Costas, presidente de AHT Filial Salta; Daniel Astorga, presidente del Salta Conventions Bureau; Mariana Farjat, delegada regional NOA de la AHT; Agostina Milanesi, coordinadora de la Unidad de Financiamiento de Proyectos; Julieta del Carpio, subsecretaría de Desarrollo de la Oferta; y Juan Manuel Contreras, subsecretario de Promoción Turística.

Desde el Comité destacaron la importancia de sostener estos espacios de articulación público-privada, fundamentales para diseñar estrategias conjuntas, fortalecer el turismo local y continuar consolidando a Salta Ciudad como uno de los principales destinos turísticos del país.