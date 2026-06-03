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Los Cuerpos Infantiles de Policía se convirtieron en “Pequeños Guardines del Tránsito”

Autoridades de la Subsecretaría de Seguridad Vial acompañaron las actividades destinadas a la promoción y el aprendizaje de normativas viales para los niños. Destacada participación de familiares en la jornada realizada en el micro estadio Delmi.

Salta Hoy

03 / 06 / 2026

 

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El subsecretario de Seguridad Vial, Francisco Fleming acompañó las actividades organizadas en el marco del Festi vial organizado por la Dirección General de Seguridad Vial de la Policía de Salta.
 
La jornada, denominada “Pequeños Guardianes del Tránsito” estuvo encabezada por el director General de Seguridad Vial, Adrián Sánchez Rosado y el equipo de instructores de la unidad especial, desarrollándose actividades recreativas, educativas y representaciones artísticas vinculadas a la Educación y Seguridad Vial. Se contó con la actuación de los personajes didácticos institucionales.
 
De las actividades participaron más de 500 niñas y niños integrantes de los Cuerpos Infantiles de Policía de distintas zonas de la provincia.
 
En la oportunidad se realizaron sorteos de kits de seguridad vial, cascos para ciclistas y motociclistas, entre otros.

Estuvieron presentes el director de Seguridad Vial, Oscar Rearte, la jefa de la División Educación Vial Miriam Castillo, el jefe del programa Observatorio Vial, Antonio Soto, instructores de los Cuerpos Infantiles de Policía, familiares e invitados especiales. 

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