El Gobierno desregula la VTV

El Boletín Oficial publicó este miércoles la Resolución 32/2026 de la Secretaría de Transporte de la Nación, que deroga el sistema de plantas exclusivas para la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), más conocida como VTV. A partir de ahora, cualquier taller particular o concesionaria que cumpla con los requisitos técnicos y se inscriba en el nuevo Registro Nacional podrá realizar estas inspecciones en todas las jurisdicciones del país, sin importar dónde esté radicado el vehículo.

Adiós a la tarifa oficial

Uno de los cambios más significativos es la eliminación del precio único: cada taller podrá fijar libremente su costo. Además, las obleas actuales mantendrán su validez y cada centro de revisión deberá adherir una oblea similar al parabrisas para facilitar el control. Para agilizar el trámite, se creará en un plazo de hasta 90 días un registro digital nacional único, público, gratuito y operativo a través de la plataforma TAD.

¿Cuándo hay que hacer la VTV?

Los plazos de revisión también se unifican. En las jurisdicciones que adhieran al nuevo régimen, los autos particulares 0 km deberán realizar la primera inspección a los 5 años; luego, cada dos años hasta los 10 años; y a partir de allí, una vez por año. Para vehículos de carga y pasajeros, la primera revisión es a los 12 meses y luego cada año.

Requisitos y fiscalización

Los talleres interesados deberán inscribirse mediante declaración jurada y recibirán una inspección oficial en un plazo de 30 días. Deben contar con un Director Técnico matriculado, el equipamiento exigido por la normativa y estarán sujetos a auditorías periódicas de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. El registro estará abierto para todo tipo de vehículos: particulares, comerciales, de transporte, antiguos y especiales.

"Chau al curro de la VTV"

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la medida en redes sociales: "Chau al curro de la VTV. Invitamos a talleres y concesionarios a inscribirse en el Registro de talleres de RTO". El funcionario destacó que la apertura responde a un "pedido eterno de la población", y que la demora en la implementación se debió a una medida cautelar de la Cámara Argentina de Talleres de Revisión (CATRAI), que finalmente se levantó.