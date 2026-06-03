Argentina presentó la solicitud formal para sumarse al mayor acuerdo comercial

El Gobierno argentino dio un paso estratégico en su política de inserción internacional. A través de una nota oficial presentada ante Nueva Zelanda, el país formalizó su aspiración de convertirse en miembro del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), considerado uno de los acuerdos de libre comercio más dinámicos y modernos del planeta.

El canciller Pablo Quirno fue el encargado de entregar la solicitud durante una reunión mantenida en París con el ministro de Comercio e Inversiones de Nueva Zelanda, Todd McClay. Según explicó el propio Quirno, la iniciativa forma parte de un plan más amplio de apertura comercial que incluye la profundización de los acuerdos del Mercosur con la Unión Europea, la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) y Singapur, además de las negociaciones en curso con Canadá y el proceso de adhesión a la OCDE.

El Gobierno argentino dio un paso estratégico en su política de inserción internacional. A través de una nota oficial presentada ante Nueva Zelanda, el país formalizó su aspiración de convertirse en miembro del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), considerado uno de los acuerdos de libre comercio más dinámicos y modernos del planeta.

El canciller Pablo Quirno fue el encargado de entregar la solicitud durante una reunión mantenida en París con el ministro de Comercio e Inversiones de Nueva Zelanda, Todd McClay. Según explicó el propio Quirno, la iniciativa forma parte de un plan más amplio de apertura comercial que incluye la profundización de los acuerdos del Mercosur con la Unión Europea, la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) y Singapur, además de las negociaciones en curso con Canadá y el proceso de adhesión a la OCDE.

¿Qué es el CPTPP y por qué interesa a la Argentina?

El CPTPP es un megabloque comercial suscrito en 2018 que reúne a Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y el Reino Unido. En su conjunto, representa un mercado de cerca de 500 millones de personas y genera aproximadamente el 15% del producto interno bruto mundial. Su relevancia radica en que establece estándares muy exigentes en materia de aranceles, reglas comerciales, servicios e inversiones, creando un entorno de alta predictibilidad para los negocios.

Para Argentina, la adhesión abriría la puerta a los mercados más dinámicos de la cuenca del Pacífico, especialmente en sectores donde el país posee ventajas competitivas, como alimentos, energía, minería y servicios. La incorporación no se limitaría a una simple reducción de aranceles, sino que implicaría asumir compromisos en áreas como comercio digital, compras gubernamentales, transparencia regulatoria, propiedad intelectual, derechos laborales y protección ambiental.

Un camino extenso y exigente

El proceso de adhesión no será inmediato y podría demandar entre dos y cinco años. Requiere el consentimiento de todos los países miembros para iniciar las negociaciones y, posteriormente, la aprobación del ingreso definitivo. En ese trayecto, Argentina deberá demostrar estabilidad normativa y previsibilidad institucional, dos condiciones consideradas fundamentales por los integrantes del bloque para garantizar un entorno de negocios confiable.

Entre los desafíos más importantes figura la necesidad de adecuar determinadas regulaciones económicas y comerciales. Algunos de los puntos a revisar incluyen el funcionamiento de las empresas estatales, la eliminación de ventajas competitivas otorgadas por el Estado, y la reducción de mecanismos de intervención en los mercados, como restricciones al comercio exterior o controles cambiarios.

Sintonía con la agenda de la OCDE

La postulación al CPTPP corre en paralelo con el proceso que impulsa la administración de Javier Milei para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Analistas consideran que las reformas orientadas a mejorar la gobernanza, fortalecer la competencia, aumentar la transparencia y generar un mejor clima para las inversiones podrían facilitar la aceptación de la candidatura argentina dentro del bloque transpacífico.

Con la nota ya entregada, el expediente argentino queda en manos de la Comisión de Adhesión del CPTPP, que evaluará los antecedentes y definirá los próximos pasos. La Cancillería confía en que el gesto de apertura comercial contribuya a posicionar al país como un socio confiable y atractivo para las principales economías del Asia-Pacífico.

El CPTPP es un megabloque comercial suscrito en 2018 que reúne a Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y el Reino Unido. En su conjunto, representa un mercado de cerca de 500 millones de personas y genera aproximadamente el 15% del producto interno bruto mundial. Su relevancia radica en que establece estándares muy exigentes en materia de aranceles, reglas comerciales, servicios e inversiones, creando un entorno de alta predictibilidad para los negocios.

Para Argentina, la adhesión abriría la puerta a los mercados más dinámicos de la cuenca del Pacífico, especialmente en sectores donde el país posee ventajas competitivas, como alimentos, energía, minería y servicios. La incorporación no se limitaría a una simple reducción de aranceles, sino que implicaría asumir compromisos en áreas como comercio digital, compras gubernamentales, transparencia regulatoria, propiedad intelectual, derechos laborales y protección ambiental.