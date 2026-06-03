Fútbol de los Barrios: Nazareno y Campo Santo definirán el campeonato regional masculino

El programa Fútbol de los Barrios entra en su etapa culminante con el partido que consagrará al nuevo dueño de la corona regional. A este choque definitivo, Nazareno llega tras vencer por 2 a 0 a Santa Victoria, mientras que Campo Santo selló su pasaporte al derrotar por 1 a 0 a Autódromo. Así, el enfrentamiento entre los representantes de las zonas Puna y Metropolitana promete un espectáculo de alto nivel.

El coordinador del certamen, Adrián Cuadrado, destacó que “llegar a esta instancia representa un gran logro para ambas escuadras, que atravesaron exigentes etapas de competencia y hoy tienen la oportunidad de disputar una final representando a sus comunidades.”

Con vistas a lo que viene, desde la organización recordaron que ya se encuentran clasificados para la ronda provincial El Potrero (Rosario de la Frontera), Cerrillos y el barrio Limache (Salta Capital), quienes esperan por el ganador del viernes para completar el cuadro de los mejores conjuntos de la presente edición.

Este encuentro marcará un nuevo hito dentro de una iniciativa que continúa promoviendo la participación, la integración y el desarrollo deportivo en todo el territorio.

