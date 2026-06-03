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Ediles solicitaron a legisladores nacionales gestión para restablecer fondos al transporte

Una iniciativa elaborada por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas expresa que se vería con agrado que los diputados y senadores nacionales por la provincia de Salta arbitren los medios necesarios para restituir, restablecer y/o compensar los recursos correspondientes al Fondo Compensador del Interior destinados al sistema de transporte público de pasajeros.

Salta Hoy

03 / 06 / 2026

 

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Los fundamentos de la declaración señalan que la eliminación de los subsidios nacionales al transporte del interior del país generó un impacto directo sobre las empresas prestadoras del servicio, incrementando los costos operativos y dificultando el sostenimiento de las frecuencias habituales. Asimismo, advierten que esta situación repercute en el acceso de la población al trabajo, la educación, la salud y a las actividades de la vida cotidiana.

En este marco, se sostiene que el transporte público constituye un servicio esencial para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la circulación, por lo que se considera necesario impulsar acciones tendientes a recuperar o compensar los recursos eliminados, a fin de asegurar la continuidad, regularidad y accesibilidad del servicio.

Al momento del análisis, los concejales Gustavo Farquharson (PS) y Ángel Ortiz (UCR) hicieron uso de la palabra para expresar su acompañamiento al Proyecto. Por su parte, sus pares Agustina Álvarez Eichele y Rodrigo Quinteros (ambos de LLA) adelantaron su voto negativo.

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