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Comenzó la demolición de la estructura de hormigón del viejo puente de Santa Lucía

Luego del retiro de las barandas y barrotes de seguridad, la Municipalidad inició la remoción del concreto para posteriormente avanzar con la construcción del nuevo y moderno puente vehicular y peatonal.

Salta Hoy

03 / 06 / 2026

 

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La Municipalidad terminó con los trabajos preliminares de desmantelamiento y demolición del viejo puente de Santa Lucía que había colapsado el pasado 9 de febrero.

Luego del retiro de los elementos metálicos como postes de luminarias, barrotes y barandas, comenzaron los trabajos de demolición de la estructura de hormigón mediante el uso de maquinarias pesadas.

Las tareas tendrán una duración de 45 días por lo que se solicita evitar circular por la zona y utilizar las vías alternativas que se conectan con los otros dos puentes que cruzan el río Arenales de sur a norte, y viceversa.

El nuevo puente contará con cuatro carriles —dos por sentido de circulación—, un carril exclusivo para bicicletas, otro para motos y un paso peatonal iluminado, incorporando estándares actuales de seguridad e infraestructura.

La intervención responde al crecimiento sostenido de los barrios del sector oeste y a la necesidad de fortalecer la red vial, dado que el puente vincula a los vecinos con la Circunvalación Oeste y constituye un punto clave para la circulación diaria.

La estructura tendrá una extensión superior a los 80 metros y demandará un importante trabajo de base y fundación, ya que se construirá sobre el río. Esto implicó la realización de estudios de suelo específicos y el desarrollo de una ingeniería adaptada a las características del terreno.

Esta obra forma parte de una política sostenida de inversión en infraestructura que busca acompañar el crecimiento de la ciudad, mejorar la calidad de vida de los vecinos y consolidar una red vial más segura, moderna y eficiente. Con esta decisión, el municipio reafirma su compromiso de planificar a largo plazo y dar respuestas concretas a las demandas de los salteños.

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