Miles de personas participaron este miércoles de una nueva movilización de "Ni Una Menos "en la ciudad de Salta, al cumplirse el undécimo aniversario del movimiento que nació para denunciar la violencia de género y los femicidios en todo el país.

Bajo la consigna “Nos siguen matando”, organizaciones sociales, feministas y de la diversidad se concentraron en la Plaza 9 de Julio para visibilizar la problemática y exigir respuestas concretas por parte del Estado.

Durante la manifestación, Sofía Fernández, una de las referentes de la convocatoria, expresó su preocupación por la situación actual de la provincia y cuestionó las políticas públicas destinadas a combatir la violencia de género.

“Hoy es un doloroso día de lucha en Salta porque seguimos buscando a Jésica Gutiérrez, pero también llorando a nuestras 135 muertas asesinadas en este gobierno”, sostuvo en diálogo con El Tribuno.

"Hay un retroceso en Salta"

Fernández afirmó además que existe un retroceso en materia de prevención y asistencia a las víctimas. “Viene habiendo un retroceso en Salta. Tenemos un conteo distinto al gobierno provincial, y eso tiene que ver con encubrimientos en el orden judicial”, denunció.

La referente también apuntó contra el funcionamiento del Observatorio de Violencia contra las Mujeres. “Tiene la obligación de pronunciarse y de hacer recomendaciones a los poderes judiciales y políticos, y no se están implementando esas políticas. No hay voluntad política para que asuma Irene Cari, quien fue elegida hace seis años”, manifestó.

La movilización volvió a poner en agenda una problemática que, según las organizaciones convocantes, sigue cobrando víctimas y requiere respuestas urgentes de las autoridades provinciales y nacionales.

Fuente: El Tribuno

Foto: Pablo Yapura