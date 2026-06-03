 imagen

EN VIVO 05:00 a 5:30 HRS

Hermandad Tibetana

Conducción: Maestro Marcos

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 13:00 HRS

 

La Mañana de Radio Salta

Un programa con la más amplia cobertura para mantenerte bien informado. Todas las novedades que te interesan en la voz de un equipo profesional de excelencia. 

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Tiempo de Mundial

El programa que reúne la cobertura más amplia del evento deportivo más importante del planeta. Con invitados, entrevistas, y el mejor análisis futbolero.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

A 11 años de "Ni Una Menos", una multitud reclamo por las víctimas de violencia de género

Bajo la consigna “Nos siguen matando”, organizaciones sociales, feministas y de la diversidad se concentraron en la Plaza 9 de Julio para visibilizar la problemática y exigir respuestas concretas por parte del Estado.  

Salta Hoy

03 / 06 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Miles de personas participaron este miércoles de una nueva movilización de "Ni Una Menos "en la ciudad de Salta, al cumplirse el undécimo aniversario del movimiento que nació para denunciar la violencia de género y los femicidios en todo el país.

Bajo la consigna “Nos siguen matando”, organizaciones sociales, feministas y de la diversidad se concentraron en la Plaza 9 de Julio para visibilizar la problemática y exigir respuestas concretas por parte del Estado.

Durante la manifestación, Sofía Fernández, una de las referentes de la convocatoria, expresó su preocupación por la situación actual de la provincia y cuestionó las políticas públicas destinadas a combatir la violencia de género.

“Hoy es un doloroso día de lucha en Salta porque seguimos buscando a Jésica Gutiérrez, pero también llorando a nuestras 135 muertas asesinadas en este gobierno”, sostuvo en diálogo con El Tribuno.

"Hay un retroceso en Salta"

Fernández afirmó además que existe un retroceso en materia de prevención y asistencia a las víctimas. “Viene habiendo un retroceso en Salta. Tenemos un conteo distinto al gobierno provincial, y eso tiene que ver con encubrimientos en el orden judicial”, denunció.

La referente también apuntó contra el funcionamiento del Observatorio de Violencia contra las Mujeres. “Tiene la obligación de pronunciarse y de hacer recomendaciones a los poderes judiciales y políticos, y no se están implementando esas políticas. No hay voluntad política para que asuma Irene Cari, quien fue elegida hace seis años”, manifestó.

La movilización volvió a poner en agenda una problemática que, según las organizaciones convocantes, sigue cobrando víctimas y requiere respuestas urgentes de las autoridades provinciales y nacionales.

Fuente: El Tribuno 
Foto: Pablo Yapura 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO